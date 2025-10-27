napoli
Perseguita l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: stalker arrestato a Napoli

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Secondigliano dopo le ripetute denunce presentate dalla persona offesa.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Ha perseguitato ripetutamente l'ex compagna nonostante i provvedimenti già adottati nei suoi confronti, come il divieto di avvicinamento: per questo, nella giornata di venerdì 24 ottobre – ma la notizia è stata resa nota soltanto adesso – un uomo è stato arrestato per stalking a Napoli. Il provvedimento nei confronti dell'uomo è scaturito in seguito ai comportamenti messi in atto nei confronti dell'ex compagna, che ha più volte denunciati, presso gli uffici del commissariato di Secondigliano della Polizia di Stato, le condotte persecutorie subite, che ne hanno minato l'incolumità fisica e psicologica.

Le indagini della Polizia hanno rivelato che l'arrestato era già sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, con divieto di avvicinamento all'ex compagna di 500 metri, misura che, come appurato durante l'attività investigativa, l'indagato avrebbe più volte violato, avvicinandosi alla persona offesa. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ma, al fine di salvaguardare l'incolumità fisica e psicologica della persona offesa, il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato, eseguita dai poliziotti del commissariato di Secondigliano.

Cronaca
napoli
