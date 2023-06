Perseguita la ex moglie sotto casa e a lavoro: scatta il divieto di avvicinamento per l’uomo Divieto di avvicinamento per un 40enne salernitano che perseguitava la propria ex moglie: era arrivato a tempestarla di messaggi e stalkerizzarla in strada.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Perseguitava la ex moglie con decine di messaggi ogni giorno ma anche di persona, sotto casa e perfino a lavoro: l'uomo è stato così sottoposto ad un divieto di avvicinamento alla donna, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Nocera Inferiore, nel Salernitano, dopo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Siano. L'uomo è un 40enne originario della Valle dell'Irno, che ora è indagato per atti persecutori. Le indagini sono partite dopo le denunce sporte dalla donna ai carabinieri, che hanno portato all'emissione del divieto da parte del Tribunale di Nocera Inferiore e notificato quest'oggi dalle forze dell'ordine.

Dopo le denunce infatti, a ritroso, i militari dell'Arma hanno ricostruito l'intera vicenda: l'uomo sarebbe infatti stato definito "incapace" di accettare la rottura della relazione sentimentale con la ex moglie, avvenuta un anno fa, iniziando a perseguitarla. Non solo tempestandola con decine di messaggi telefonici giornalieri ma anche stalkerizzandola presso la propria abitazione e perfino a lavoro. La donna, esasperata, si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Siano, in provincia di Salerno, per denunciare i comportamenti dell'uomo e, dalle indagini, i militari dell'Arma hanno ricostruito tutti gli eventi e definito il quadro indiziario nei confronti dell'uomo. E così, una volta che le indagini sono arrivate ad una conclusione, il Giudice per le Indagini Preliminari di Nocera Inferiore ha emesso un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, notificato questa mattina dai carabinieri stessi. Il 40enne è ora indagato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.