video suggerito

Perse la gamba per salvare l’amica: ora Giulia Muscariello e Chiara Memoli si laureano insieme A distanza di 4 anni dall’incidente in cui Giulia perse una gamba per salvare l’amica, lei e Chiara si sono laureate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Muscariello e Chiara Memoli si sono laureate, in luoghi diversi, a pochi giorni di distanza: le due amiche, balzate alla cronaca per una triste vicenda che risale all'estate del 2020, sono riuscite ad ottenere, rispettivamente, in Lettere moderne a Salerno la prima, in Ingegneria biomedica a Torino la seconda. Ma il loro nome, così come la storia della loro amicizia, divenne noto ai più perché Giulia salvò, letteralmente, la vita di Chiara, che stava per essere travolta da un'automobile.

Un gesto che le costò purtroppo molto caro: Giulia per salvare l'amica finì per essere travolta lei stessa dall'auto, perdendo la gamba sinistra. Proprio per questo gesto d'enorme altruismo verso l'amica, divenne tre anni fa anche Alfiere della Repubblica, riconoscimento voluto dal Presidente Sergio Mattarella. E oggi, le due giovani ,originarie di Cava dei Tirreni (Salerno), sono riuscite ad ottenere a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, il rispettivo titolo di laurea.

L'incidente del 2020 a Nocera Inferiore

L'incidente era avvenuto il 31 luglio del 2020, a Nocera Superiore. Giulia e Chiara era di ritorno da una festa, ed erano sedute su un muretto in attesa che i genitori tornassero a prenderle. Ma un'automobile, arrivando a tutta velocità, piombò proprio in direzione del muretto: Giulia capì subito il pericolo, e spinse via Chiara, che rimase illesa. Lei invece venne travolta e, nell'incidente, perse la gamba sinistra, che le sarebbe stata amputata per le gravi ferite riportate. Nei giorni successivi, l'amica organizzò anche una raccolta fondi per permetterle le cure necessarie. Un anno dopo, Giulia venne nominata Alfiere della Repubblica da Sergio Mattarella, celebrando "il coraggio di questa giovane donna straordinaria". Oggi, quattro anni dopo quella tragica sera, per le due ragazze anche la laurea a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, sebbene in due città e in due settori completamenti diversi, quasi a suggellare un'amicizia che ha superato ogni ostacolo.