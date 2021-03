in foto: Chiara Memoli e Giulia Muscariello

Sarà presto insignita della Medaglia al Valore Civile Giulia Muscariello, la ragazza di 18 anni che la scorsa estate, a Nocera Superiore, nella provincia di Salerno, ha perso una gamba per salvare la sua migliore amica. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, in occasione della Festa delle Donne. Su Facebook, il primo cittadino ha scritto: "La Festa della Donna che si celebra quest'oggi ci dà l'occasione anche per preannunciarvi l'intenzione, in accordo con il Ministero dell'Interno, di riconoscere una medaglia al valor civile per una ragazza, Giulia Muscariello, che il 31 luglio scorso, a Nocera Superiore, salvò la vita ad una sua amica evitando che un'auto le piombasse addosso dopo aver perso il controllo.Al coraggio di questa giovane donna straordinaria va la nostra gratitudine".

L'incidente nel quale Giulia ha compiuto il gesto eroico e ha perso una gamba si è verificato, come detto a Nocera Superiore, il 31 luglio del 2020. Giulia Muscariello e la sua amica del cuore, Chiara Memoli, erano di ritorno da una festa ed erano sedute su un muretto, in attesa che i loro genitori andassero a prenderle per riportarle a casa (Giulia Muscariello è originaria delle vicina Cava de' Tirreni). Improvvisamente, però, un'automobile è piombata a tutta velocità sul muretto sul quale le due giovani erano sedute: accortasi del pericolo, Giulia ha spinto via Chiara, evitando che venisse colpita; l'automobile, però, ha preso in pieno la 18enne. Trasportata in ospedale, a Giulia venne amputata la gamba sinistra a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Subito dopo l'incidente, Chiara ha invece organizzato una raccolta fondi da destinare all'amica che l'ha salvata.