Perquisiscono casa in cerca di droga, trovano una statua "scomparsa" dal Tribunale I poliziotti cercavano droga: trovano piantine di marijuana ma anche una statua in bronzo "scomparsa" dall'ex Tribunale penale di Carinola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una "banale" perquisizione per droga in casa, e la scoperta: c'era un busto "sparito" dall'interno dell'ex Tribunale penale, oggi sede di un'associazione culturale. La scoperta dei poliziotti di Caserta è avvenuta all'interno dell'abitazione di un 33enne di Sessa Aurunca, che ora dovrà rispondere di ricettazione in attesa di capire come la statua sia arrivata in casa sua, visto che lo stesso uomo non ha saputo spiegarlo ai poliziotti.

Tutto è iniziato quando la Polizia di Stato di Caserta ha effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione di un 33enne già noto alle forze dell'ordine, alla ricerca di sostanze stupefacenti. Durante i controlli però, gli agenti hanno notato, nascosto in un sottoscala, un busto in bronzo. E non uno qualunque: era infatti un busto che rappresentava Giovanni Novelli, giurista del Novecento originario di Carinola, al quale è intitolato il penitenziario carinolese. Una statua che è stata anche riconosciuta come quella già presente all'interno della sede dell'ex Tribunale penale di Carinola (all'epoca sezione distaccata del Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere), i cui locali sono stati affidati nel mentre dal Comune ad una associazione culturale. L'uomo non ha saputo fornire valide motivazioni sul possesso di quel punto, che è stato sequestrato per la riconsegna. Per il 33enne, una denuncia per ricettazione e una segnalazione alla Prefettura di Caserta perché in casa, oltre al busto, sono state ritrovate anche alcune piantine di marijuana, che erano probabilmente l'unico "obiettivo" iniziale della perquisizione che invece ha riservato anche la sorpresa di recuperare il busto in bronzo.