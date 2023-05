Trasporto pubblico a Napoli

Perimetrale di Melito ancora chiusa, aggiustare i guard rail rubati costerà 660mila euro La strada perimetrale che collega Napoli ai comuni dell’area nord è ancora chiusa dopo il furto dei guard rail avvenuto nella settimana di Pasqua.

A cura di Pierluigi Frattasi

Costerà oltre 660 mila euro aggiustare la Perimetrale di Melito dopo il furto dei guard rail, avvenuto durante la Settimana Santa di Pasqua. La strada che collega la zona ospedaliera ai popolosi comuni dell'area nord di Napoli, come Mugnano, Melito, Villaricca e Giugliano, è ancora chiusa a distanza di oltre un mese dal raid, il pomeriggio di Giovedì Santo. Il Comune di Napoli, che ha competenza sull'asse viario, si è subito attivato per riaprirla, ma i tempi sono molto lunghi, prima per la difficoltà di recuperare il materiale dai fornitori, visto che si era a ridosso delle festività pasquali. Poi, perché anche nei giorni successivi sono continuati i furti di guard rail.

Si tratta delle barriere di metallo che delimitano la carreggiata e che servono a proteggere le auto in caso di incidenti, evitando, ad esempio, che possano finire fuori strada o che possano addirittura cadere giù dai viadotti, che sono molto frequenti sulla perimetrale che è sopraelevata. Per scongiurare altri furti di metallo, il Comune ha deciso di sostituire i guard rail con i new jersey di cemento armato. A questo punto, però, si è posto il problema delle forniture. Perché per recintare tutta la perimetrale occorrono circa 2 chilometri di new jersey che non sono facili da trovare tutti insieme sul mercato.

I new jersey sono stati acquistati da un solo fornitore, ma da più sedi, come ha spiegato Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità a Fanpage.it. La Perimetrale potrebbe riaprire entro la fine di maggio. Il Comune ha affidato i lavori alla ditta Cuzzolino Costruzioni Società cooperativa di produzione e lavoro a.r.l., aggiudicataria dell'accordo quadro triennale da oltre 2 milioni di euro, per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari di Napoli, che include anche la manutenzione straordinaria dei giunti della Perimetrale di Scampia.