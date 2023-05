Perimetrale di Melito ancora chiusa dopo furto dei guard rail: “Riaprirà a fine maggio” Simeone: “Acquistati 2 chilometri di new jersey di cemento, ma bisognerà aspettare ancora per riaprire le corsie”

A cura di Pierluigi Frattasi

La strada perimetrale di Melito è ancora chiusa ad oltre un mese dal furto dei guard rail, avvenuto il 6 aprile scorso. Altre porzioni sono state rubate anche nei giorni successivi. Il Comune di Napoli sta cercando di accelerare i tempi per la riapertura, ma bisognerà aspettare l'arrivo dei new jersey di cemento che sono stati acquistati al posto dei guard rail metallici. La perimetrale potrebbe riaprire entro fine maggio. Intanto, i cittadini dell'area nord di Napoli, che devono raggiungere i comuni di Melito, Mugnano, Marano e Villaricca, sono costretti a patire altri disagi.

Simeone: "Perimetrale verso riapertura il 20 maggio"

Per Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità e Opere Pubbliche,

I tempi dei lavori prevedono al momento di riaprire la prima corsia da Melito alla Zona Ospedaliera entro il 20 maggio. Bisogna aspettare la consegna di 2 chilometri di new jersey di cemento che il Comune ha dovuto acquistare da un solo fornitore, ma da più sedi, perché si tratta di un grosso quantitativo. Poi, nell'arco di una settimana si potrebbe riaprire anche l'altra corsia.

Disagi alla circolazione da un mese

La strada, purtroppo, senza i guard rail non può essere aperta al traffico, perché mancano i requisiti di sicurezza. La chiusura prolungata sta causando grossi disagi alla circolazione veicolare nella zona nord di Napoli, in particolare a Scampia, dove sin questi giorni si sono dirette tutte le auto provenienti dai Comuni a nord di Napoli e che sono dirette sia verso la stazione della metro linea 1 che verso il capoluogo. Rallentamenti anche sulla circumvallazione esterna di Napoli e a Melito. Tante le proteste dei cittadini sui social per i tempi di riapertura della strada diventati molto lunghi.