Perimetrale di Melito ancora chiusa, arrivano i new jersey al posto dei guard rail rubati Simeone: “Si accelera per riaprire una corsia entro il 5 maggio”. Altri furti di guard rail segnalati all’altezza di Giugliano.

A cura di Pierluigi Frattasi

È ancora chiusa la Perimetrale di Melito dopo il furto dei guard rail avvenuto il 6 aprile scorso. Il Comune di Napoli sta accelerando i lavori per la riapertura: al posto dei guard rail saranno installati dei new jersey di cemento armato ai lati della carreggiata e sarà creato uno spartitraffico centrale. I lavori potrebbero durare per circa un mese, ma si conta di riaprire entro il 5 maggio almeno una corsia. Nel frattempo, sono stati segnalati altri furti all'altezza di Giugliano.

La Perimetrale di Melito, infatti, è un asse viario fondamentale, perché collega il capoluogo ai comuni dell'area nord, come Mugnano, Melito e Villaricca. La sua chiusura sta provocando grossi disagi a decine di migliaia di cittadini che tutti i giorni usano questa strada per raggiungere il centro di Napoli. Che il problema non fosse di semplice risoluzione si era capito già negli scorsi giorni.

Il furto del guard rail è avvenuto durante la Settimana Santa di Pasqua, e, come anticipato da Fanpage.it, l'amministrazione comunale ha subito capito che ci sarebbe voluto del tempo – oltre 10 giorni – per poter riaprire la strada in sicurezza. In primo luogo per la mancanza dei fornitori e del materiale necessario. Per accelerare i tempi, il Comune adesso ha deciso di sostituirli con i ney jersey.

Sulla vicenda interviene Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità: