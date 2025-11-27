Pericolo frane e allagamenti in Campania: dove è stata prorogata l’allerta meteo fino a domani

La situazione meteorologica in Campania, dopo i nubifragi che hanno contraddistinto la fine della scorsa settimana e l'inizio di quella corrente, sembra essere migliorata nelle ultime ore. Ma, purtroppo, non è così dappertutto: la Protezione Civile della Campania, infatti, ha prorogato l'allerta meteo gialla su alcune zone della regione fino alle ore 14 di domani, venerdì 28 novembre. Proprio a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, infatti, su alcune aree insiste ancora il rischio idrogeologico; oltre alle piogge, potrebbero quindi verificarsi smottamenti, caduta massi, fenomeni franosi e scorrimento temporaneo dell'acqua piovana sulle superfici stradali. Pertanto, l'allerta meteo gialla insisterà ancora sulla zona 3: Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

La Protezione Civile della Regione Campania invita quindi i Comuni interessati dalla proroga dell'allerta meteo ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a porre in essere tutte le misure utili a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni meteorologici previsti, nonché di prestare particolare attenzione alla saturazione dei suoli. Già a partire dalla nottata di oggi, però, i fenomeni potrebbero essere in attenuazione e risultare meno intensi.