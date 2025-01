video suggerito

Perde il controllo dello scooter e cade, Emanuele Barone muore a 23 anni. Lutto a Striano Un 23enne di Striano (Napoli), Emanuele Barone, è deceduto nella notte del 6 gennaio a seguito di un incidente stradale in via Monte; avrebbe perso il controllo dello scooter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1.096 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giovane deceduto, Emanuele Barone

Avrebbe perso il controllo dello scooter e sarebbe finito rovinosamente sull'asfalto; l'impatto avrebbe causato ferite così gravi che i sanitari, nonostante l'intervento immediato, non avrebbero potuto fare nulla per salvargli la vita. Sarebbe morto così Emanuele Barone, il 23enne di Striano deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte scorsa nel comune del Napoletano. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, che hanno acquisito le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza che si trovano nelle immediate vicinanze del luogo dello schianto per ricostruire la dinamica.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi ma, secondo gli elementi fino ad ora raccolti, non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti e l'incidente sarebbe da imputare ad una perdita di controllo del mezzo. L'impatto fatale intorno alle 2 di oggi, 6 gennaio, mentre il ragazzo stava percorrendo via Monte, non distante dallo stadio comunale. Il giovane, una volta finito a terra insieme allo scooter, sarebbe scivolato per diversi metri; il rumore dell'incidente avrebbe svegliato di soprassalto i residenti della zona.

Dai primi accertamenti è emerso che Barone indossava regolarmente il casco protettivo ma la violenza dell'impatto e le conseguenti ferite non gli avrebbero lasciato scampo; il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, allertati da alcuni passanti e residenti, ed è stato portato d'urgenza in ospedale, ma è morto poco dopo. Sul decesso è stata aperta un'inchiesta, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se effettuare o meno l'autopsia.