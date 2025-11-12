Perde il controllo dell’auto e si schianta in un negozio a Pompei: ferito un uomo

L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri: ingenti i danni riportati dall’auto e dall’esercizio commerciale, mentre l’uomo alla guida è stato ricoverato in ospedale.

L’incidente verificatosi a Pompei nella serata di ieri (Foto: Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei)

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nella serata di ieri, martedì 11 novembre, a Pompei, nella provincia di Napoli. Alla periferia della cittadina all'ombra del Vesuvio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo dell'automobile che stava guidando, una Lancia Musa, andando a schiantarsi contro l'ingresso di un negozio che, fortunatamente, vista l'ora tarda, era chiuso al pubblico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Pompei – guidati dal colonnello Gaetano Porcelli – che hanno impiegato molto tempo ad estrarre il conducente della Lancia dalle lamiere dell'automobile nelle quali era rimasto incastrato. Una volta tratto in salvo, l'uomo è stato trasportato all'ospedale più vicino: da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita; secondo alcune testimonianze e dai primi accertamenti, il conducente della vettura sarebbe stato colto da un improvviso malore, perdendo così il controllo del veicolo.

A rendere noto quanto accaduto è stato il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che sui social ha pubblicato anche le foto del rocambolesco incidente. Il primo cittadino di Pompei, inoltre, ci ha tenuto anche a elogiare il lavoro degli agenti della Polizia Municipale per l'intervento portato a termine.