Perde il controllo della motosega, la lama gli taglia il collo e lo uccide. Tragedia nell’Avellinese Un 74enne di San Martino Valle Caudina (Avellino) è deceduto in un grave incidente domestico: si è ferito al collo con la motosega mentre era in garage.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La motosega gli sarebbe sfuggita di mano e, ormai senza controllo, lo avrebbe colpito al collo causandogli una profonda ferita che lo ha ucciso in pochi istanti: sarebbe morto così, secondo la ricostruzione su cui stanno lavorando i carabinieri, un 74enne di San Martino Valle Caudina (Avellino), docente in pensione, rinvenuto senza vita questa mattina nel garage della sua abitazione. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i familiari, che hanno lanciato l'allarme non appena si sono accorti dell'incidente. Sul posto, oltre i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina, sono intervenuti i sanitari del 118. Inutile qualsiasi tentativo di salvare la vita all'anziano: all'arrivo dei soccorsi la gravità della situazione è stata subito evidente, l'anziano aveva perso molto sangue e aveva una profonda ferita al collo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

I parenti hanno raccontato ai carabinieri che l'uomo poco prima era andato nel garage dove custodisce gli attrezzi e che, verosimilmente, come aveva già fatto molte volte in passato si stava occupando della manutenzione o stava usando l'attrezzo per tagliare la legna.

A tradirlo potrebbe essere stata proprio la grande familiarità con quell'attività, che potrebbe averlo portato ad abbassare la guardia mentre maneggiava la motosega. Al momento dell'incidente l'uomo era da solo. Gli accertamenti sono in corso ma, con tutta probabilità, al termine dei rilievi del caso la salma verrà liberata e restituita ai familiari per procedere con i funerali. Il docente in pensione era molto conosciuto nella cittadina dell'Avellinese, lascia la moglie e due figli.

L'uso della motosega in sicurezza

I produttori dello strumento, pensato per recidere e tagliare legname di vario genere, raccomandano cautela e diffondono manuali con numerose prescrizioni nell'utilizzo della motosega. Anzitutto, l'uso di abbigliamento adeguato di tipo antinfortunistico: indumenti aderenti, guanti protettivi nonché protezioni per occhi, orecchie e testa. Poi, nella pratica: la motosega va tenuta saldamente con entrambe le mani per evitare slittamenti e facilitare il controllo, senza sporgersi o tagliare al di sopra dell’altezza della spalla e in un'area priva di ostacoli a destra e sinistra per evitare il rischio di contraccolpo, mantenendo la manutenzione della tensione di catena per evitare colpi fatali all'operatore.