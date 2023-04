Perde il controllo della moto, il poliziotto Fabio D’Alessio muore a 37 anni Il tragico incidente si è verificato nella serata di ieri sulla Statale 7-bis Nola-Villa Literno, nel Casertano: inutili i soccorsi per il giovane poliziotto.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, mercoledì 12 aprile, sulla Statale 7-bis Nola-Villa Literno, nel Casertano: nell'incidente ha purtroppo perso la vita un giovane poliziotto, Fabio D'Alessio, 37 anni. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 37enne – residente a Marano, nella provincia di Napoli – stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, impattando violentemente sull'asfalto.

Disposta l'autopsia sul corpo del giovane poliziotto

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villa Literno, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente: stando a quanto si apprende, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Su disposizione dell'Autorità competente, come da prassi in questi casi, la salma di Fabio D'Alessio è stata sequestrata e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Giugliano in Campania, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.