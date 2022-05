Per mesi pedina e minaccia la ex, poi tenta di violentarla e la picchia: 35enne arrestato nel Napoletano L’uomo è stato arrestato dai carabinieri a Sant’Antonio Abate, in Penisola Sorrentina: deve rispondere di atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata violenza sessuale e rapina nei confronti della ex fidanzata.

A cura di Valerio Papadia

Non accettava che la loro relazione fosse finita e così, per mesi, ha minacciato, pedinato, perfino aggredito fisicamente la ex fidanzata: nella mattinata di oggi, mercoledì 4 maggio, a Sant'Antonio Abate, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato un uomo di 35 anni di Boscoreale, che deve rispondere dei reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata violenza sessuale e rapina nei confronti della ex fidanzata.

La relazione tra i due si è interrotta circa tre mesi fa: nell'arco di questo periodo, come hanno appurato i militari dell'Arma nel corso delle indagini, il 35enne ha messo in campo, nei confronti della donna, una serie di persecuzioni e violenze. Pedinamenti, minacce, telefonate e messaggi; in una occasione, il 35enne ha strappato il cellulare dalle mani dell'ex per leggere i messaggi che le erano arrivati. Comportamenti vessatori e violenti che hanno costretto la donna a modificare le proprie abitudini e a ridurre al minimo le uscite.

L'escalation di violenza da parte del 35enne nei confronti della ex fidanzata è culminata in un episodio che ha indotto la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine e a sporgere denuncia: l'uomo avrebbe tentato dapprima di baciarla contro la sua volontà e, visto il rifiuto della donna, l'ha picchiata, procurandole delle lesioni al volto. Raggiunto dai carabinieri, come detto, nella mattinata odierna, il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.