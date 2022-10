Per la bonifica di Bagnoli arrivano altri 269 milioni di euro Un nuovo bando da 269 milioni di euro per la bonifica della aree dell’ex Italsider di Bagnoli. Manfredi: “Ulteriore passo concreto verso la nuova Bagnoli”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un nuovo bando per il rilancio di Bagnoli da 269 milioni di euro: lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, spiegando che si tratta di "un ulteriore passo concreto verso la nuova Bagnoli che stiamo realizzando nell'arco di pochi mesi per imprimere una svolta rispetto al passato", ha detto il primo cittadino partenopeo, "siamo sicuri che la collaborazione istituzionale con il nuovo Governo, in continuità con quanto avvenuto col precedente, garantirà un futuro positivo per la trasformazione di Bagnoli". Il progetto garantirà la bonifica del parco urbano, del sedime delle infrastrutture e soprattutto la realizzazione di nuovi edifici all'interno del sito.

"L'appalto consentirà di dare tempestiva esecuzione ai lavori non appena perfezionate le procedure autorizzative dei singoli stralci progettuali che saranno posti a base di specifici contratti attuativi dell'accordo quadro", spiega in una nota Palazzo San Giacomo, aggiungendo che gli interventi di bonifica privilegeranno l'uso di tecnologie ecosostenibili, atte a trasformare l'area in una sorta di quartiere smart, "con infrastrutture integrate con sistemi di gestione innovativi di energia, telecomunicazioni, acque, mobilità e rifiuti, consentirà di restituire ai cittadini un'area sicura e altamente fruibile". Il nuovo bando segue quello riguardanti due gare da 86 milioni di euro per bonificare il Parco dello Sport e il lotto Fondiarie a Bagnoli. "La procedura è sottoposta alla vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione", aggiunge ancora Palazzo San Giacomo, "in virtù del protocollo sottoscritto tra il commissario straordinario del governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, Invitalia ed Anac".