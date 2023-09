Peppe Iodice dice arrivederci al Peppy Night: “Non andrà in onda quest’anno”. Per il comico show su Rai2

Il "Peppy Night" di Peppe Iodice è stato uno dei contenitori comici e di attualità più divertenti dell'emittenza locale napoletana degli ultimi anni. In onda su Canale21, ha raccontato la cavalcata del Napoli dello scudetto ma anche fatti e situazioni partenopee, trascinato dal suo mattatore, Peppe Iodice, cabarettista partenopeo classe 1950, diventato uno degli artisti di punta dello scenario partenopeo.

Per Iodice si sono aperte, anzi spalancate, le porte di mamma Rai: è di inizio estate la notizia che affiancherà Bianca Guaccero in "Liberi tutti", che andrà in onda su Rai2 dagli studi di viale Marconi a Napoli. E dunque per il momento il cabarettista ha detto stop al "Peppy Night". Lo scrive egli stesso sui suoi canali social:

Il Peppy Night è stata la cosa più bella e importante che ho fatto nella mia carriera. È stato divertimento, creatività, emozioni, fatica, libertà allo stato puro.

E come tutte le cose alle quali si tiene tanto, bisogna proteggerle, bisogna impedire che per abitudine, fini commerciali, di convenienza (perché una trasmissione di successo bisogna ripeterla all'infinito fino ad esaurila), vengano scaricate del loro intento iniziale.

Per questo Peppy Night quest'anno non andrà in onda.

Per lasciarlo così…puro e sincero come è nato che poi sono le qualità per cui probabilmente lo avete amato.

Forse tornerà, chissà ,ma ci vuole un po di tempo

Faremo altre cose io, Francesco Mastrandrea, Francesco Procopio, Decibel Bellini, Marco Critelli ma appena ci sarà l'occasione ci riuniremo perché, in verità, senza di loro non riesco a stare. È stato bellissimo e credo proprio che non sia finita qui