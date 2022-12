Pensionato vince al Gratta e Vinci ma gli rubano il biglietto da 50mila euro: due denunciati Due 21enni hanno rubato un biglietto vincente del Gratta e Vinci a un 73enne nel Salernitano; i carabinieri li hanno bloccati mentre tentavano di incassarlo.

A cura di Nico Falco

Nemmeno il tempo di rendersi conto appieno della vincita e quel biglietto fortunato sembrava sparito nel nulla, forse caduto dalla tasca. Volatilizzato, insieme ai 50mila euro. In realtà era stato rubato: due ragazzi glielo avevano sfilato e si erano già organizzati per incassare il Gratta e Vinci, ma sono stati bloccati un attimo prima dai carabinieri. La vicenda, dalla gioia iniziale allo sconforto per poi arrivare al lieto fine, ha visto come protagonista un 73enne di Vibonati.

Il pensionato aveva acquistato un biglietto della lotteria instantanea in una ricevitoria del comune del Salernitano e, dopo averlo grattato, si era reso conto di avere tra le mani una piccola fortuna: valeva 50mila euro. Alla scena avevano però assistito due giovani che, approfittando di un momento di distrazione e della comprensibile confusione, sono riusciti a mettere le mani sul tagliando senza che l'anziano se ne accorgesse. E si sono rapidamente allontananti, con l'intenzione di incassarlo in un'altra ricevitoria, lasciandosi alle spalle l'uomo che continuava a cercare in tasca e a terra sperando di ritrovare quel biglietto.

A ricostruire quello che realmente era successo sono stati i carabinieri, che hanno individuato i due ragazzi, entrambi 21enni di Caselle in Pittari (Salerno) e li hanno rintracciati mentre stavano andando in una ricevitoria di Padula, comune del Salernitano che dista poco più di 50 chilometri da Vibonati; per entrambi è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso. Denunciato, per ricettazione, anche un imprenditore di Montesano sulla Marcellana, che avrebbe avuto l'incarico di riscuotere la vincita. Il biglietto, la cui liquidazione era stata nel frattempo bloccata dll'Agenzia dei Monopoli, è tornato così alla fine al 73enne.