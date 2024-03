Aniello Ambrosio ritrovato senza vita in un pozzo a San Giuseppe Vesuviano: era scomparso a febbraio Il pensionato 71enne era scomparso il 20 febbraio scorso. Il suo caso era stato trattato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

È di Aniello Ambrosio il corpo ritrovato senza vita in fondo ad un pozzo a San Giuseppe Vesuviano. Il pensionato 71enne era scomparso da casa il 20 febbraio scorso ed aveva molto scosso tutta la comunità, in pena per lui e per la sua famiglia. Le ricerche sono proseguite per tre settimane incessantemente. Il suo caso era stato trattato anche dalla trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli. Ieri, purtroppo, il tragico epilogo. Il corpo del 71enne è stato ritrovato in un pozzo a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, non lontano dal luogo del suo ultimo avvistamento.

Il corpo è stato trovato in via Macedonio Melloni, nella zona periferica della città. L'avanzato stato di decomposizione del corpo non ha consentito un immediato riconoscimento del cadavere. In serata è avvenuta anche l'identificazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, ora a disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Nola per procedere all'esame autoptico. Ancora da chiarire la dinamica della scomparsa dell'uomo e la data del decesso.

Le ultime notizie risalivano a circa tre settimane fa, quando sembra che Aniello abbia chiesto un passaggio ad una donna che, in auto, lo aveva accompagnato non lontano dal luogo del ritrovamento. Da allora, però, di lui si erano perse le tracce. Ieri pomeriggio, poi, mercoledì 13 marzo 2024, è arrivata la notizia della segnalazione di un cadavere all'interno di un pozzo. Sul posto si sono recati anche alcuni familiari che lo avrebbero riconosciuto gli abiti indossati dal 71enne.