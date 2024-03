Trovato il cadavere di un uomo in un pozzo a San Giuseppe Vesuviano Il corpo privo di vita e in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un pozzo di un fondo agricolo a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il corpo di un uomo è stato ritrovato nel pozzo di un fondo agricolo a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Il corpo, ritrovate dagli agenti di polizia del commissariato locale, è in avanzato stato di decomposizione, il che rende al momento difficile il riconoscimento. Si teme possa trattarsi di qualche persona del posto scomparsa nel nulla, e il pensiero è rivolto ad Aniello Ambrosio, il 71enne scomparso alcune settimane fa proprio dal comune vesuviano, senza né documenti né cellulare.

Al momento, le forze dell'ordine non tralasciano alcuna ipotesi: il corpo è stato trovato in via Macedonio Melloni, nella zona periferica della città. L'avanzato stato di decomposizione del corpo non ha consentito un immediato riconoscimento del cadavere. La polizia non tralascia alcuna pista.