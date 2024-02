Paura per Aniello Ambrosio, scomparso a 71 anni da San Giuseppe Vesuviano Aniello Ambrosio, 71 anni, è scomparso dal 20 febbraio a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. “Non ha con sé documenti o cellulare”: l’appello della famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 71 anni, Aniello Ambrosio, è scomparso da quattro giorni da San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. La famiglia è in apprensione, perché l'uomo è uscito di casa senza cellulare e senza documenti, e da allora non ha più dato notizie di sé. Sui social gli appelli proseguono senza sosta dal 20 febbraio e del suo caso, nelle ultime ore, si è occupato anche Chi l'ha visto.

Alto 1,65 metri, occhi castani e capelli bianchi, al momento della scomparsa indossava giubbotto e maglioncino blu, con camicia bianca di cotone, pantaloni di velluto blu, scarpe da ginnastica grigie e bianche. Tra i segni particolari, ha cicatrici chirurgiche all'altezza dei polmoni e dell'addome. Pensionato, vive con la moglie a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Non ha cellulare o documenti con sé: è uscito attorno alle 12 del 20 febbraio da casa, allontanandosi a piedi, e da allora nessuno ha più sue notizie. La famiglia ha già sporto denuncia, mentre in Rete si moltiplicano gli appelli: l'ultimo avvistamento, scrivono alcuni parenti sui social, sarebbe avvenuto in via Lavinaio, nei pressi di un bar e distributore di benzina.