Il Pd candida Roberto Speranza in Campania, lì dove ha il suo più accanito detrattore: Vincenzo De Luca La candidatura al Parlamento di Roberto Speranza casca proprio nella regione in cui ha il più feroce “fuoco amico”, la Campania di Vincenzo De Luca.

Roberto Speranza, ministro della Salute durante la pandemia (governo Conte II e governo Draghi) e da ieri ufficialmente candidato capolista del Partito Democratico nel collegio proporzionale Napoli 1, non ha battuto ciglio. Ma il problema glielo hanno posto e se lo è posto, eccome. Il ministro della Salute candidato in Campania, dove l'emergenza sanità, fra barelle nei Pronto Soccorso e liste d'attesa per gli esami diagnostici, è sui giornali almeno una volta a settimana. E soprattutto, candidato in Campania dove Speranza ha il più colorito dei suoi detrattori. Manco all'opposizione, ma "in casa". Nemmeno uno fra i tanti, bensì il più potente esponente politico della regione, ovvero il presidente della giunta campana Vincenzo De Luca.

Volendolo paragonare ad uno stand up comedian, diremmo che Speranza è il cavallo di battaglia dell'ultimo De Luca che tra giugno e luglio lo ha definito nei seguenti modi: «inesistente»; «totalmente inesistente»; «raccomandatore»; «chierichetto»; «virtuale»; «nulla assoluto». «Letta ha stima di Speranza? È vigilia di campagna elettorale?». «Speranza? Dovrebbe andare a piedi a Pompei per ringraziarci».

Insomma, un profluvio di ironie, iperboli e sarcasmo che proprio all'ombra del Vesuvio dovrà metterci la faccia e chiedere il voto per la coalizione di centrosinistra, puntando (anche) sul lavoro fatto durante i giorni più cupi della pandemia.

De Luca è uomo di mondo ed ha il figliolo candidato capolista a Salerno quindi sa che dovrà trattenersi. Ma i video delle sue ironie contro Speranza saranno pane morbido per la propaganda di centrodestra che già ieri in casa Fratelli d'Italia – nonostante gli imbarazzi per una uscita di un consigliere comunale – erano fonte per dichiarazioni a mezzo stampa.

Speranza è candidato a Napoli, De Luca è il punto di riferimento della politica locale campana: non si incontreranno mai in questa breve ma intensa e feroce campagna elettorale? E se si incroceranno che faranno? Ipocrisia politica dello stringersi la mano o si ignoreranno?