Giorgio Longobardi sospeso da Fratelli d’Italia dopo il post sull’Olocausto Giorgio Longobardi sospeso “in via cautelare” da Fratelli d’Italia dopo il suo post in cui metteva assieme la campagna elettorale del Pd e l’Olocausto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giorgio Longobardi, consigliere comunale di Napoli per Fratelli d’Italia

Deferito alla commissione disciplinare e sospeso in via cautelare dal partito: è la decisione presa da Sergio Rastrelli, coordinatore di Fratelli d'Italia a Napoli, nei confronti di Giorgio Longobardi, consigliere comunale di FdI a Palazzo San Giacomo, dopo un post che ha scatenato una valanga di polemiche in cui metteva assieme Olocausto e la campagna elettorale del Partito Democratico.

Il post delle polemiche e la replica di Longobardi

La decisione arriva poche ore dopo il caos scoppiato a causa del suo post su Facebook del quale si è occupato questa mattina Fanpage.it e nel quale Longobardi metteva assieme la campagna elettorale del Partito Democratico e l'Olocausto. Post che ha aperto un fiume di polemiche in pochissimo tempo: "Non ho mai ironizzato sulla tragedia dell'Olocausto, come con maestria pre-elettorale vorrebbero in queste ore far credere alcuni organi di informazione", ha replicato poi nel pomeriggio lo stesso Longobardi, ricordando anche il suo impegno nell'organizzazione di "una borsa di studio per mantenere vivo il ricordo sull'eccidio della Shoah e sui Martiri delle Foibe, destinata agli studenti della scuola Falcone di Pianura", assieme al consigliere Marco Nonno, "e il tutto completamente a spese nostre".

La Comunità ebraica: "Siamo senza parole"

Intanto, la Comunità Ebraica di Napoli ha espresso il proprio disappunto per la vicenda. E lo fa attraverso una nota ufficiale pubblicata nel pomeriggio: "Si resta senza parole", si legge nella nota, firmata anche dalla Federazione Italia-Israele, ricordando anche come Longobardi fosse "già noto alle cronache per aver consentito di tappezzare il suo ufficio consiliare con le stampe inneggianti a Benito Mussolini. La Federazione Italia-Israele e la Comunità ebraica di Napoli denunciano questo indegno comportamento e ogni strumentalizzazione della campagna elettorale. E chiedono una immediata parola di chiarezza sulle gravi affermazioni di Longobardi, offensive per la memoria di sei milioni di ebrei e per quella Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza al Nazifascismo di cui si fregia il gonfalone della città di Napoli", conclude la nota.