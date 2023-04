Paura per una classe in gita a Caserta: prof e studente picchiati e rapinati fuori alla Reggia La scolaresca, proveniente da Catania, stava visitando la Reggia di Caserta quando si è consumata l’aggressione: il docente ha riportato la frattura del setto nasale.

A cura di Valerio Papadia

La gita si trasforma in un incubo per una scolaresca di Catania in visita alla Reggia di Caserta: un professore e uno studente sono stati rapinati e picchiati dal braco all'esterno del palazzo reale di Vanvitelli. Stando a quanto si apprende, uno studente sarebbe stato preso di mira da un gruppo di persone – 4 minorenni e un maggiorenne, tutti di origini tunisine: il branco, dopo averlo accerchiato, gli ha strappato la catenina che portava al collo.

Il professore ha riportato la frattura del setto nasale

L'insegnante che accompagnava i ragazzi in gita, vedendo lo studente in difficoltà, è intervenuto in sua difesa, avendo la peggio: aggredito a sua volta, davanti agli altri ragazzini terrorizzati, il professore ha riportato la frattura del setto nasale; ferite più lievi per lo studente, anche lui medicato in ospedale.

Sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, ad allertare soccorsi e forze dell'ordine: oltre ai sanitari, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caserta, che hanno avviato le indagini. Grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, i poliziotti sono così riusciti ad identificare gli aggressori, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.