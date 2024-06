Crolla controsoffitto nella hall dell’ospedale Rizzoli di Ischia: un ferito lieve, pazienti trasferiti

video suggerito

A cura di Nico Falco

Il crollo nel Rizzoli di Ischia (foto Francesco Emilio Borrelli)

L'unità interna di un condizionatore si sarebbe staccata dal suo ancoraggio e sarebbe precipitata al suolo, portandosi dietro i pannelli del controsoffitto: sarebbe questa la dinamica, ancora in fase di ricostruzione, dell'incidente avvenuto oggi, 17 giugno, all'ingresso dell'ospedale "Rizzoli" di Lacco Ameno, sull'isola Ischia (Napoli), dove improvvisamente sono crollati pannelli di cartongesso e alcune tubature. Risulta un ferito lieve e una donna incinta è stata soccorsa per lo spavento ma non ha riportato conseguenze.

È accaduto nel primo pomeriggio, nella hall dell'ospedale. A seguito del crollo l'area è stata interdetta e l'ingresso principale del Rizzoli è stato chiuso, è stata fatta intervenire una squadra di manutentori per riparare i danni; a quanto si apprende, non ci sono state ripercussioni sulle attività dell'ospedale, che resta interamente in funzione per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ischia per gli accertamenti del caso.

L'Asl Napoli 2, con una nota, ha comunicato che tre stanze del reparto Chirurgia sono state chiuse per motivi precauzionali e i pazienti ricoverati sono stati trasferiti in altri reparti; le cause dell'incidente, si legge, "sono al vaglio dei tecnici che al momento stanno effettuando ulteriori verifiche". Per il momento l'ingresso principale dell'ospedale, quello dove è avvenuto il crollo, resta chiuso ma si può accedere ai reparti dall'ingresso posteriore.