Paura nell'Avellinese: auto con due ragazzi prende fuoco in marcia, completamente distrutta Un'automobile è stata distrutta dalle fiamme a Mercogliano (Avellino); indenni, ma comprensibilmente spaventati, i due ragazzi a bordo. Sul posto i Vigili del Fuoco.

A cura di Nico Falco

Molta paura, ma nessuna conseguenza di rilievo, per due ragazzi che questa sera, 21 dicembre, stavano percorrendo in automobile via Stanislao Sibilia, nel territorio di Mercogliano, in provincia di Avellino: il loro veicolo ha improvvisamente preso fuoco, presumibilmente per un guasto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Volkswagen è stata completamente distrutta ma gli occupati non hanno riportato ferite.

L'intervento poco dopo le 20, all'arrivo dei pompieri di Avellino l'automobile era già stata avvolta dalle fiamme. I due ragazzi che erano a bordo, accortisi in tempo di quello che stava accadendo, erano riusciti a fermare la marcia e si erano allontanati dall'abitacolo. L'incendio è stato rapidamente spento, evitando così che si propagasse ad alcuni altri veicoli che erano parcheggiati nelle vicinanze, lungo il margine della carreggiata, a pochissimi metri dall'automobile in fiamme.

L'incendio sarebbe divampato all'improvviso e in pochi minuti avrebbe devastato la vettura; le cause sono al vaglio, ma l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è che l'incidente sia stato determinato da un malfunzionamento dell'impianto elettrico o di un guasto nella zona del motore.