Dipendente della panetteria accoltella anziana alla gola, panico a Torre Annunziata Il dipendente della panetteria "Nunziatello 1840 di Torre Annunziata (Napoli) ha ferito con un coltello alla gola la madre del titolare; l'uomo disarmato dopo una trattativa coi carabinieri.

A cura di Nico Falco

Un uomo, col coltello tra le mani, che teneva la lama puntata al collo di un'anziana: è la scena che si sono trovati davanti i carabinieri quando sono arrivati nella panetteria "Nunziatello 1840" di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta al 112 per una aggressione in corso. Situazione delicatissima, che sarebbe potuta degenera da un momento all'altro. Per evitare il peggio è stata necessaria una trattativa con l'uomo, che alla fine è stato disarmato e bloccato; la donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso con una profonda ferita ad una guancia.

È successo nella mattinata di oggi, 21 febbraio, la vicenda è ancora in fase di ricostruzione. L'uomo è stato identificato: si tratta di un dipendente in prova, che lavora nell'attività commerciale al civico 8 di piazza Cesaro come spazzino. Sconosciuti, per il momento, i motivi dell'aggressione. La dinamica è stata ricostruita in base al racconto degli altri dipendenti, gli stessi che pochi minuti prima avevano allertato le forze dell'ordine: hanno spiegato di avere sentito all'improvviso le urla della donna e, una volta nel retro della panetteria, hanno visto il collega che la minacciava col coltello verso il viso.

Quando la situazione è tornata sotto controllo, con l'uomo ormai disarmato, la donna è stata portata d'urgenza al Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia; ha riportato una profonda ferita alla guancia destra e una di striscio alla gola, non sarebbe in pericolo di vita.