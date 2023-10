Paura nel centro sportivo a Portici, pistola alla testa a un uomo davanti a decine di bambini Raid sui campi di calcio dove si allena anche l’Atletico Portici: un giovane ha fatto irruzione armato. La vittima dell’intimidazione sarebbe legata al clan Vollaro.

Una minaccia plateale, messa a segno nonostante a pochi metri ci fossero decine di bambini di dieci anni e anche più piccoli: è successo nel pomeriggio di ieri, 5 ottobre, sui campi da calcio del Centro Sportivo Super Santos di Portici, in provincia di Napoli, struttura dove si allena anche l'Atletico Portici. Un giovane, ricostruisce Fanpage.it grazie a fonti qualificate, ha fatto irruzione mentre i giovanissimi erano sui campi e, pistola in pugno, si è diretto verso un uomo che si trovava tra i genitori e gli ha puntato l'arma al viso.

Questione di pochi secondi e il giovane è andato via, raggiungendo un'altra persona che lo aspettava su uno scooter poco distante e che, stando al racconto di alcuni testimoni, gli avrebbe passato l'arma. Il raid ha causato, comprensibilmente, il panico per diversi minuti: i genitori, tra le grida di spavento, hanno velocemente recuperato i figli dai campi di calcio e si sono allontanati fino a quando non è stato chiaro che il giovane si fosse ormai dileguato.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di Portici della Polizia di Stato, gli agenti hanno ascoltato diversi testimoni e i responsabili della struttura per ricostruire la vicenda. Si sarebbe trattato, ma su questo aspetto sono in corso ulteriori accertamenti, della ritorsione in seguito ad una lite; la vittima dell'intimidazione, rimasta impassibile anche davanti alla pistola, sarebbe legata al clan Vollaro di Portici. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli che, col supporto degli agenti del commissariato locale, avrebbe già identificato i due protagonisti.