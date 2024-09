video suggerito

Paura all'Asl di piazza Nazionale: getta benzina sui pavimenti dopo litigio coi sanitari Un uomo avrebbe minacciato i dipendenti del distretto sanitario 33, a Napoli, con una bottiglia di benzina; la denuncia di "Nessuno Tocchi Ippocrate".

A cura di Nico Falco

Un uomo, dopo aver litigato col dirigente medico del distretto sanitario 33 dell'Asl Napoli 1, in piazza Nazionale, sarebbe tornato con una bottiglia di benzina e avrebbe cosparso di liquido infiammabile i pavimenti, minacciando di appiccare il fuoco. A raccontare l'episodio è "Nessuno Tocchi Ippocrate", l'associazione che segnala le violenze ai danni del personale sanitario, secondo cui si tratta dell'aggressione numero 41 del 2024 per l'Asl Napoli 1 (59 in totale considerando quelle avvenute nelle strutture di Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2).

L'uomo, si legge nella comunicazione rilanciata dall'associazione, sarebbe andato nel distretto 33 intorno alle 12 di oggi, 26 settembre, per una richiesta di Mobilità sanitaria internazionale, ovvero per ricevere cure a carico del sistema sanitario nazionale anche in uno dei Paesi dell'Unione Europea tramite le convenzioni tra i sistemi sanitari comunitari. Scrive "Nessuno Tocchi Ippocrate", rilanciando la segnalazione:

Data la carenza documentale il dirigente medico ha dovuto dargli un diniego, (il paziente, ndr) ha dato in escandescenza e come al solito ha aggredito tutti medici, amministrativi e infermieri, la guardia giurata lo ha gentilmente fatto accomodare fuori dell’edificio, intorno alle 13 è ritornato con una bottiglia di benzina ed ha iniziato a cospargerla per tutta la struttura pronto ad appiccare il fuoco, solo la prontezza della Guardia ha scongiurato una tragedia. I vapori dalla benzina si sono vaporizzati per tutti i piani creando panico e interrompendo i servizi, tutto il personale è sceso in strada. Abbiamo allertato le forze dell’ordine, al loro arrivo hanno detto che dovevamo denunciarlo noi perché serve querela di parte, non era procedibile d’ufficio. Il delinquente è ritornato verso le 15 con la sua vettura con la promessa di investire qualche camice bianco.