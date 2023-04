Paura al centro commerciale Azzurro a Napoli: uomo accoltellato vicino alle casse del supermercato Si tratta di un 53enne, che è stato ricoverato in ospedale: non è grave. Per l’aggressione è stato denunciato un uomo di 33 anni: indagini in corso da parte dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Sono ancora tutti da chiarire i contorni di un'aggressione andata in scena nella serata di ieri, domenica 23 aprile, al centro commerciale Azzurro, a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli: un uomo di 53 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato accoltellato all'addome mentre si trovava vicino alle casse del supermercato interno al centro commerciale.

L'aggressore è stato denunciato

Sul posto, in via Cupa Vicinale Cintia, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Napoli Rione Traiano, che hanno subito identificato il presunto aggressore: sarebbe un uomo di 33 anni, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini del caso per determinare con precisione la dinamica dell'aggressione, nonché le motivazioni, che al momento risultano ancora poco chiare.

Il 53enne, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso del vicino ospedale San Paolo: la ferita all'addome è stata giudicata non grave e ritenuta guaribile in 12 giorni.