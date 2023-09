Paura a Bacoli: minaccia i passanti e ferisce i carabinieri con un coccio di bottiglia Un 24enne è stato arrestato questa notte a Bacoli (Napoli): dopo aver spaventato i residenti, si è scagliato contro i militari, ferendoli.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Prima aveva minacciato i passanti e poi, quando i carabinieri sono arrivati e hanno cercato di farlo ragionare, ha afferrato un coccio di bottiglia e si è scagliato anche contro di loro. È successo nella notte appena trascorsa a Bacoli, in provincia di Napoli, dove l'uomo, un 24enne extracomunitario, è stato bloccato dopo una colluttazione durante la quale due carabinieri sono rimasti lievemente feriti; portato nel carcere di Secondigliano, a Napoli, è in attesa del processo per direttissima.

I militari della Sezione Radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Torre di Cappella a seguito della richiesta di aiuto arrivata al 112: c'era un giovane che, in evidente stato di alterazione, stava spaventando passanti e residenti. Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha preso una bottiglia rotta e li ha aggrediti usandola come arma. Nel tentativo di bloccarlo un militare ha riportato escoriazioni alla spalla sinistra e al ginocchio destro, l'altro una contusione alla mano destra; per entrambi, visitati e medicati successivamente al Pronto Soccorso, i medici hanno stilato una prognosi di dieci giorni. Il giovane, disarmato e immobilizzato, è stato tratto in arresto.