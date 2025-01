video suggerito

Patrizio Spasiano, morto a 19 anni sul lavoro: domani i funerali a Secondigliano Si svolgeranno domani alle 12 i funerali di Patrizio Spasiano. La cerimonia sarà celebrata nel Rione Berlingieri, dove il ragazzo è cresciuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Gaia Martignetti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patrizio Spasiano, la vittima

Domani il Rione Berlingieri, a Secondigliano, saluterà per l'ultima volta Patrizio Spasiano, il giovane di 19 anni morto sul lavoro. Sarà celebrata la messa alle 12:00 in punto nella chiesa del Cristo Re. È qui che è cresciuto il ragazzo morto per una fuga di ammoniaca, su cui indagano gli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto il 10 gennaio nella Frigocaserta Srl. La famiglia aveva affidato a Fanpage.it, attraverso le parole della madre Simona Esposito, la sua richiesta di giustizia e verità sulla morte del figlio.

Patrizio Spasiano lavorava in quella fabbrica da pochi mesi. Nel registro degli indagati al momento risultano iscritte tre persone. "Non voglio che mio figlio sia ricordato solo come un operaio morto, lui era Patrizio Spasiano", aveva spiegato la madre. Il giorno dell'incidente la famiglia di Patrizio era arrivata all'esterno della fabbrica attendendo diverse ore durante le operazioni di soccorso, purtroppo vane.

"Nessuna mamma deve provare quello che sto provando io", aveva spiegato a Fanpage.it la madre del ragazzo, consapevole che questo dolore non passerà mai. "Patrizio è un ragazzo che ha lavorato sempre. Gli abbiamo sempre detto che doveva imparare un mestiere. Lui voleva diventare grande. Voleva costruirsi un futuro, una famiglia. Patrizio era un buono. Patrizio è morto ingiustamente".