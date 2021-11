Patrizio Rispo e la sua pizzeria a Napoli: “Realizzo un vecchio sogno, fiero di offrire lavoro qui” L’attore di Un Posto al Sole a Fanpage.it ha parlato della sua nuova avventura nella ristorazione, la pizzeria Tucci’s, aperta lo scorso 18 novembre a Napoli.

Intervista a Patrizio Rispo Attore e imprenditore nella ristorazione

A cura di Valerio Papadia

Patrizio Rispo all’interno della sua pizzeria

È passata ormai una settimana da quando l'attore Patrizio Rispo, volto noto di Un Posto al Sole – la fiction più longeva della televisione italiana, in onda da 25 anni, in cui interpreta, sin dall'inizio della serie, il portinaio Raffaele Giordano, anche nella soap appassionato di fornelli – ha aperto la sua pizzeria a Napoli, lo scorso 18 novembre: stiamo parlando di "Tucci's Pizzeria di Conversazione", che ha aperto in via Nisco, nel cuore del quartiere Chiaia. A una settimana dall'apertura, a Fanpage.it Patrizio Rispo ha così spiegato il perché di questa sua nuova avventura nella ristorazione.

Patrizio Rispo, perché ha deciso di lanciarsi in questa avventura?

Quello della ristorazione è un mio vecchio pallino. Ora, insieme a un gruppo di amici (soci del progetto, tra gli altri, l'attore Mimmo Esposito e il pizzaiolo Ciro Tutino, ndr), sono riuscito finalmente a realizzare questo mio vecchio sogno, di cui vado molto orgoglioso. Mi fa piacere, in una situazione non facile come quella che stiamo vivendo, di aver dato lavoro a tante persone con la pizzeria.

Come sta andando il nuovo progetto?

Quello che mi ha sorpreso di più di questa nuova avventura è constatare ancora una volta l'affetto dei fan. Dalla pizzeria mi chiamavano e mi avvertono che ci sono comitive di fan che dal Nord, da città come Bologna, o da Ferrara, da tantissime altre città, che sono venute al locale soltanto per conoscermi, così io corro lì per incontrarli. Fa sempre piacere ricevere ancora questi attestati di affetto e stima.

Da cosa deriva il nome Tucci's Pizzeria di Conversazione?

Si tratta di un nuovo modo di concepire la pizzeria. Qui puoi venire a pranzo, a cena, a fare l'aperitivo, e fermarti a chiacchierare e ad ascoltare musica. Per il nome Tucci's, invece, si tratta di un omaggio a Stanley Tucci, attore che noi tutti adoriamo (Il Diavolo veste Prada, per citare uno dei suoi film, ndr). Quando stavamo cercando il nome per la pizzeria, abbiamo scoperto che Stanley Tucci ha aperto una serie di locali negli Stati Uniti e abbiamo deciso di omaggiarlo così. Speriamo che lui ora chiami uno dei suoi ristoranti Rispo's.