A Napoli apre la pizzeria di Patrizio Rispo di Un Posto al Sole: presenti Serena Rossi e Maurizio Aiello Tucci’s Pizzeria di Conversazione il nome del locale, che ha aperto ieri, 18 novembre, in via Nisco, nel cuore del quartiere Chiaia.

A cura di Valerio Papadia

Ha inaugurato nella serata di ieri, giovedì 18 novembre, "Tucci's Pizzeria di Conversazione", il locale che il noto attore Patrizio Rispo ha deciso di aprire nella sua Napoli. La pizzeria sorge in via Nisco, traversa che collega via dei Mille alla zona dei cosiddetti baretti, nel cuore del quartiere Chiaia. Patron della pizzeria, come detto, l'attore Patrizio Rispo, volto amatissimo del piccolo schermo, tra i protagonisti della serie più longeva della televisione italiana, vale a dire "Un Posto al Sole", in onda da 25 anni su Rai Tre: nella soap, Rispo interpreta Raffaele Giordano, il portinaio di Palazzo Palladini (in realtà Villa Volpicelli a Posillipo), in cui si svolgono le vicende dei protagonisti.

Come detto, la pizzeria è stata inaugurata ieri sera: tra gli ospiti che sono intervenuti, altri due volti molto noti del cinema e del piccolo schermo, compagni di Rispo in Un Posto al Sole: stiamo parlando degli attori Serena Rossi e Maurizio Aiello, altri due volti storici della soap di Rai Tre. La Rossi – famosa e molto amata per le sue interpretazioni al cinema in film come "Song ‘e Napule" e in tv in fiction come "Mina Settembre" – in Upas (acronimo della soap) ha interpretato l'indimenticata Carmen Catalano, ruolo che ha lanciato la sua carriera di attrice e che ha ricoperto, a periodi alterni, dal 2003 al 2010. Maurizio Aiello – volto di un'altra amatissima e storica fiction Rai, "Il Maresciallo Rocca" con l'indimenticato Gigi Proietti – è invece entrato a "Un Posto al Sole" sin dall'inizio, nel 1996, con il ruolo di Alberto Palladini, che ha ricoperto fino al 2002. Aiello è tornato a vestire i panni di Palladini nel 2011, comparendo nella serie a periodi alterni.