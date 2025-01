video suggerito

Patrizia Capone, investita e uccisa a 54 anni in Germania: lutto a Maiori in Costiera Amalfitana La 54enne, originaria di Maiori, stava attraversando la strada, quando è stata investita da un camion. Il cordoglio del sindaco di Maiori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Patrizia Capone, la vittima

Lutto a Maiori per la morte di Patrizia Capone, 54enne originaria del comune della Costiera Amalfitana, travolta da un camion mentre attraversava la strada a Baden-Baden, in Germania. Il violento incidente stradale è avvenuto la mattina dell'11 gennaio scorso. La donna, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada, quanto è stata investita da un camion. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma la vittima è deceduta, nonostante il tentativo disperato di salvarle la vita. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita.

Morta 54enne in incidente, comunità distrutta dal dolore

Il sindaco di Maiori, comune costiero della provincia di Salerno, Antonio Capone, ha espresso il dolore di tutta la comunità per la grave e prematura scomparsa: "Abbiamo appreso purtroppo – scrive l'ente municipale in una nota diffusa sui suoi canali social – una tragica notizia che ha sconvolto la nostra comunità: la perdita di Patrizia Capone, una nostra concittadina che, con la sua forza, tenacia e determinazione, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta".

"Patrizia lascia un segno indelebile"

"Patrizia – scrive l'amministrazione comunale di Maiori – era una donna che, pur avendo lasciato la sua amata Maiori per vivere in Germania, non ha mai dimenticato le sue radici e la sua città che si è unita al più profondo dolore dei familiari per la sua dipartita. Il Sindaco Antonio Capone e l'Amministrazione Comunale si stringono alla madre Anna, ai fratelli Gaetano e Massimo e a tutti i familiari, unendosi a loro in questo momento triste.Buon viaggio Patty".