Pastore tedesco cade in un dirupo e finisce in un fiume: salvato dai pompieri Un pastore tedesco è scivolato in un dirupo ed è finito in un corso d’acqua nel Casertano: arrivano i vigili del fuoco. Salvato dopo una risalita di 300 metri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un pastore tedesco salvato dai vigili del fuoco in provincia di Caserta, dopo che era caduto in un fiume dopo essere scivolato in un dirupo. Momenti concitati ma il cane, a parte il normale spavento, si trova in buone condizioni ed è stato riaffidato al suo umano. La vicenda è accaduta nel territorio di Pontelatone, comune dell'Alto Matese della provincia di Caserta.

Qui un pastore tedesco era nei boschi con il proprio umano, quando improvvisamente forse attratto da qualche animale selvatico, è sfuggito al suo controllo ed è scivolato in un dirupo, ruzzolando poi nel corso d'acqua sottostante. A quel punto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, con una squadra arrivata dal Comando provinciale di Caserta e composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) e del soccorso fluviale.

Arrivati sul posto della caduta accidentale, i vigili del fuoco hanno dovuto percorrere circa 300 metri lungo il corso d'acqua, portando con loro una tavola galleggiate sulla quale poi poggiare il pastore tedesco, che nel frattempo aveva raggiunto portato dalla corrente un punto poco basso e dunque in salvo dal rischio di annegamento. Raggiunto finalmente il povero quadrupede, i vigili del fuoco lo hanno quindi poggiato sulla tavoletta galleggiante appositamente portata per salvarlo. A quel punto, per i soccorritori è stato facile portarlo fuori dal fiume prima e poi dal dirupo, riportandolo a valle dall'umano che lo attendeva. Il cane fortunatamente non aveva riportato ferite o traumi: e a parte il forte spavento, si è ricongiunto al proprio umano, scodinzolando felice per lo scampato pericolo.