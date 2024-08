video suggerito

Passeggia sui binari alla Stazione Centrale di Napoli, bloccati 22 treni alta velocità, regionali e Intercity L’episodio questa mattina alla Stazione di Napoli. Arriva la Polfer. Ritardi fino a 40 minuti per 13 treni Alta Velocità, 1 Intercity e 8 Regionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Passeggia sui binari della Stazione Centrale di Napoli, paralizzando la circolazione dei treni. Bloccati per 40 minuti 22 convogli: 13 treni Alta Velocità, un Intercity e 8 Regionali, che hanno subito rallentamenti. L'episodio è accaduto questa mattina, lunedì 26 agosto 2024, attorno alle ore 11,00. La donna, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si aggirava sui binari in stato confusionale nei pressi della stazione.

L'intervento della Polfer ha riportato la normalità

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer, che hanno cercato di avvicinare la donna con cautela, per non spaventarla e provocare una sua reazione. Alla fine, gli agenti sono riusciti a tranquillizzarla e a metterla in sicurezza. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, attorno alle 11,40, la circolazione è tornata normale; la donna è stata affidata ai sanitari del 118.

Le Ferrovie dello Stato hanno avvisato i viaggiatori di quanto stava accadendo, scusandosi per i disservizi, indipendenti dalla sua volontà. Con una nota Rfi ha spiegato:

Nel Nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l'intervento delle Forze dell' Ordine per la presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria nei pressi di Napoli Centrale. Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 40 minuti per 13 treni Alta Velocità, 1 Intercity e 8 Regionali.