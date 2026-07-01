Passeggero si rifiuta di spostare la valigia dall’uscita di sicurezza dell’aereo: caos sul volo Napoli-Mykonos

L’uomo è stato accompagnato fuori dall’aereo, che è partito con notevole ritardo. A raccontare l’accaduto a Fanpage.it è stato un altro passeggero a bordo.

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Momenti di tensione oggi, mercoledì 1° luglio, sul volo in partenza da Napoli e diretto sull'isola greca di Mykonos: un passeggero molesto è stato fatto sbarcare a forza dall'aereo, che è partito con notevole ritardo. A raccontare a Fanpage.it quanto accaduto è stato un altro passeggero presente sullo stesso volo, il Volotea V7 1610: "Le procedure di partenza sono state bruscamente interrotte a causa del comportamento di un passeggero. L'uomo si è categoricamente rifiutato di spostare il proprio bagaglio a mano dalle file corrispondenti all'uscita di sicurezza, dove vige il divieto assoluto di ostruzione per motivi di evacuazione medica e d'emergenza" ha raccontato a Fanpage.it il lettore, come detto presente sul volo.

"Al legittimo richiamo del personale di bordo – racconta ancora l'uomo – il passeggero ha reagito aggredendo verbalmente il personale di bordo costringendo il comandante a sospendere le operazioni e a richiedere l'intervento immediato della Polizia di Frontiera a bordo per procedere allo sbarco coatto. Questo ha determinato un ritardo sulla partenza, che se anche recuperato in volo mi ha fatto perdere la coincidenza con la nave". Il volo, infatti, è poi partito da Napoli con un ritardo di circa un'ora e, nonostante il pilota sia riuscito a recuperare un po' di tempo in volo, è atterrato a Mykonos oltre 30 minuti dopo l'orario inizialmente previsto.

"Decido di scrivervi per denunciare pubblicamente l'accaduto – conclude il passeggero -. È fondamentale che l'opinione pubblica capisca che le regole di sicurezza sui voli non sono opzioni facoltative, ma norme salvavita. Troppo spesso il personale di bordo si trova a fare i conti con gravissimi atti di insubordinazione; spero che dare risalto a questa notizia serva da monito, affinché sia chiaro che a bordo l'inciviltà non è tollerata e che comportamenti simili comportano sanzioni severe, denunce penali e l'inserimento nella no-fly list".