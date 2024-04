Pasquetta, cittadini e turisti in fila per un’ora per la metro in piazza Garibaldi

I giorni delle festività pasquali stanno mettendo a dura prova la tenuta del servizio pubblico a Napoli: dopo i disservizi di ieri, con molti cittadini rimasti bloccati anche nell'aeroporto di Capodichino, scene analoghe si sono viste questa mattina nella stazione Garibaldi della Linea 1, dove si sono create code di oltre un'ora di turisti e cittadini.

A denunciare la situazione sono Marco Sansone ed Adolfo Vallini della Usb, sindacato che già nei giorni scorsi aveva lanciato allarmi chiedendo un potenziamento dei mezzi pubblici proprio in vista della "invasione" di turisti in città; nella stazione, spiegano, a peggiorare le cose sarebbe stata la scelta di tenere ancora chiuso il secondo ingresso, convogliando tutti gli utenti verso l'unico varco disponibile. Sostengono i due sindacalisti:

È paradossale come il Comune di Napoli non si renda conto della necessità di investire maggiormente sul servizio di trasporto pubblico locale, soprattutto in queste giornate particolari, quando le previsioni da tempo indicavano l'arrivo a Napoli di quasi 300.000 turisti per le festività pasquali.

In queste condizioni, non potenziando nemmeno le attività di pulizia, in particolare in alcune stazioni come Museo, di controlleria e di vigilanza, non solo non si riesce sempre a garantire la sicurezza dei passeggeri, ma si rende anche più difficile l'operato dei lavoratori.