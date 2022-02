Parla la madre di Elpidio D’Ambra: “Un mostro, pronta a testimoniare contro di lui” Parla la madre di Elpidio D’Ambra, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Rosa Alfieri: “Non è mio figlio, è un mostro. Sono vicina alla famiglia di Rosa”

A cura di Gaia Martignetti

"Per me possono anche darlo da mangiare ai maiali. Possono fare quello che vogliono di lui. Io sto male per la ragazza, sono con loro nel dolore e l'ho detto già detto: per qualunque cosa io sono a disposizione. Pure se hanno bisogno che testimoni contro di lui, io lo faccio". È distrutta la madre di Elpidio D'Ambra. Piange, e il dolore non potrà passare. Prega per Rosa. Si dice disposta anche a testimoniare contro quello che non considera più suo figlio. La tragedia di Grumo Nevano, comune poco distante da Napoli, ha sconvolto tutti. La ragazza, secondo prime ricostruzioni, sarebbe stata trovata dal padre di lei in un appartamento affittato proprio a Elpidio D'Ambra, priva di vita.

Quell'appartamento era nello stesso palazzo della famiglia di Ros: il corpo della ragazza sarebbe stato rinvenuto senza vestiti e imbavagliata. D'Ambra ha confessato l'omicidio e avrebbe chiesto scusa. Ha poi negato di aver stuprato la ragazza, ma al momento è accusato di omicidio volontario. Nella loro famiglia queste cose non esistono, aggiunge la madre di Elpidio, che piange disperatamente per quanto avvenuto e pensa a quanto abbia potuto soffrire Rosa nei suoi ultimi istanti di vita. "È un mostro, non una persona, non ci sono parole. Mi dispiace tantissimo per la ragazza, ogni volta penso a quanto avrà sofferto. So soltanto che sto male per loro. Ci ha distrutto, ha distrutto tante famiglie. Questo lo fa solo un mostro, nessuno più". Mentre le indagini proseguono per accertare quanto accaduto, si attende l'autopsia che potrà aiutare a ricostruire ancora di più quanto è avvenuto. Come anticipato da Fanpage.it, Elpidio D'Ambra è stato rintracciato dopo diverse ore in ospedale a Fuorigrotta. Nel frattempo la famiglia di Rosa chiede giustizia. Insieme a Grumo Nevano e alla madre di Elpidio.