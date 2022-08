Paris Hilton in Costiera Amalfitana su uno yacht di lusso e in vacanza a Positano La bella e ricca ereditiera a passeggio per le vie di Positano e poi ospite a Villa Tre Ville, ospite dello chef Vincenzo Castaldo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram chef_castaldo

Vacanze in Costiera Amalfitana per Paris Hilton, modella, cantante, attrice e stilista, nonché una delle ereditiere più famose del mondo, essendo la pronipote di Conrad Hilton, fondatore dell'omonima catena di hotel di lusso. Dopo le tappe del Lago di Como e di Portofino, la bella Paris ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Campania, dove è arrivata a bordo di un super-yacht. E non è mancata una puntata a Positano, perla del Mediterraneo, nota località turistica e capitale della moda amata dai vip di tutto il mondo.

La visita a Positano assieme al marito

L'imprenditrice americana ha trascorso qualche momento di relax, accompagnata nella sua visita dal marito Carter Reum. A Positano Paris è stata ospite di Villa Tre Ville e dello chef Vincenzo Castaldo, che le ha servito i suoi famosi piatti. E qui si è concessa anche ai selfie degli ammiratori. Lo stesso Chef Castaldo ha poi pubblicato una foto sul suo profilo Instagram assieme alla Hilton.

Non è il primo viaggio di Paris in Campania. Tra le celebrities social più amate e seguite nel mondo, la bella Paris era già stata in Costiera Amalfitana nell'estate del 2017, quando si era esibita in esclusiva nazionale sul palco dell'Africana Famous Club di Praiano come dj set. Oltre a cantare e ballare, infatti, Paris Hilton è anche bravissima a mixare e nel corso degli anni è stata ospite di tantissimi night club e discoteche in tutto il mondo. Paris Hilton ha due fratelli e una sorella: Nicky Hilton, Barron Nicholas Hilton II e Conrad Hughes Hilton III. Lo scorso anno il suo matrimonio con Carter Reum è stato un evento mondano di risonanza mondiale.