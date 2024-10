video suggerito

Parcheggiatore abusivo picchia ausiliare del traffico a Fuorigrotta e strappa i verbali dalle auto Denunciato un 55enne napoletano: ha minacciato i dipendenti Anm e ne ha aggredito uno per non far multare le auto nella “sua” area. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ausiliare del traffico ferito dal parcheggiatore abusivo a Fuorigrotta

Gli ausiliari del traffico stavano multando alcune automobili nella "sua" zona e così P. L., 55enne napoletano, storico parcheggiatore abusivo, non ci ha visto più: li ha minacciati, ha strappato i verbali già redatti e poi si è scagliato contro uno dei dipendenti Anm, lo ha picchiato ed è scappato. È successo a Fuorigrotta, in traversa Sebastiano Veniero, dove si trova un'area di parcheggio che, praticamente da sempre, è gestita dagli abusivi della sosta.

Dipendente Anm aggredito da abusivo a Fuorigrotta

L'episodio risale alla mattinata di venerdì, 11 ottobre. I quattro ausiliari della sosta stavano effettuando i controlli di routine e, arrivati nella traversa tra via Veniero e via Lepanto, hanno cominciato le verifiche sulle automobili parcheggiate. A presidio, il parcheggiatore abusivo. Mentre i dipendenti Anm redigevano le multe l'uomo ha cominciato a minacciarli e poi, vedendo che le sue parole non sortivano gli effetti sperati, ha tolto i verbali dalle automobili: in questo modo avrebbe evitato le lamentele dei clienti, che sarebbero stati convinti di averla scampata ma si sarebbero visti recapitare la multa direttamente a casa.

Poco dopo, il 55enne è tornato alla carica, questa volta in modo ancora più violento: ha aggredito il dipendente Anm, ha sfasciato il tablet in dotazione agli ausiliari ed è fuggito. La vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso, dove è stata medicata per contusioni multiple giudicate guaribili nel giro di sette giorni. Il parcheggiatore abusivo è stato rintracciato questa mattina, 12 ottobre: gli agenti del Reparto Investigativo della Polizia locale lo hanno trovato in traversa Sebastiano Veniero, di nuovo nella "sua" area di parcheggio, dove era tornato a gestire la sosta come se nulla fosse successo; è stato fermato, identificato e denunciato.

I controlli contro i parcheggiatori abusivi

Nell'ultima settimana, nel quadro delle azioni stabilite dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica su indirizzo del Prefetto Michele di Bari, personale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, unitamente alla Polizia Locale di Napoli e agli gli Ausiliari dell’Azienda Napoletana di Mobilità (ANM) con l’ausilio dei carri gru, hanno condotto una serie di operazioni mirate a contrastare il fenomeno del parcheggio abusivo.

I controlli sono cominciati il 4 ottobre, in occasione della partita tra Napoli e Como allo stadio Maradona, e sono andati avanti fino a ieri sera, venerdì 11 ottobre. Le attività si sono concentrate nelle aree dove è maggiormente presente il fenomeno: le strade circostanti lo stadio, gli ospedali Cardarelli, Santobono e Ospedale del Mare, poi piazzale d'Annunzio, via Cinthia, viale Giochi del Mediterraneo, viale della Resistenza, piazza Cavour, pazza Matteotti, via Filzi, via R. Viviani, via dell'Incoronata, via De Gasperi, corso Lucci, via Lanzieri, piazza Bovio, piazzetta San Carlo all'Arena, via Coroglio, via Diocleziano, via Cocchia, via San Pasquale a Chiaia, via Carducci, piazza dei Martiri, via dei Mille, piazza Vanvitelli, Port'Alba, via Santa Lucia, via Labriola, via Chiatamone, via Nazario Sauro, via Chiaromonte e l'area mercatale di via Malibran.

Complessivamente sono stati multati 36 parcheggiatori abusivi, 55 sono stati denunciati perché già verbalizzati in precedenza, sono stati controllati 147 veicoli e 135 sono stati rimossi, e sono stati elevati 321 verbali per violazioni al Codice della Strada, 82 di questi contestati al trasgressore; sono stati effettuati, infine, 3.051 accertamenti di violazione redatti da Ausiliari dell’ANM per contrastare il fenomeno nelle aree in concessione delimitate dalle strisce blu.

Commenta il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social la fotografia del dipendente Anm aggredito:

È sconvolgente la naturalezza con la quale il protagonista di questa vigliacca aggressione sia tornato sul luogo del delitto per continuare ad esercitare la sua attività criminale come se nulla fosse, dopo aver aggredito un ausiliario del traffico. Prova evidente del senso di impunità che rassicura gli estorsori della sosta e li rende sempre più violenti e arroganti. Proprio per questo, da anni chiedo misure più severe contro i parcheggiatori abusivi nei confronti dei quali l’unica risposta delle istituzioni deve essere: tolleranza zero.