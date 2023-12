Parcheggiatore abusivo minaccia una donna nel centro di Napoli, lei lo fa arrestare In manette un 28enne napoletano, accusato di tentata estorsione: avrebbe minacciato una donna che si era rifiutata di dargli soldi per parcheggiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Si era avvicinato ad una automobilista che aveva appena parcheggiato e, come da copione classico, aveva chiesto del denaro: riteneva che quella fosse la "sua" zona, per stare lì la donna avrebbe dovuto pagare. E, davanti al rifiuto, era passato alle minacce e alle pretese. Vicenda avvenuta in via dell'Incoronata, nel centro di Napoli e a pochi passi dalla Questura, che al termine delle relative indagini si è conclusa con l'arresto: in manette un 28enne napoletano che, è poi risultato, era stato già condannato per reati analoghi.

L'uomo, ritenuto gravemente indiziato di tentata estorsione, è stato rintracciato ieri mattina, 21 dicembre, dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica, in esecuzione di una ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli. Il provvedimento era arrivato in conclusione delle indagini svolte dai poliziotti del commissariato Decumani, che avevano recepito la denuncia sporta da una donna napoletana che era stata minacciata in via dell'Incoronata.

La vittima si era rivolta alle forze dell'ordine e aveva raccontato l'accaduto, fornendo una descrizione del responsabile e spiegando dove lo aveva incontrato. Sulla scorta delle informazioni fornite gli agenti avevano quindi individuato il presunto responsabile, identificato in un 28enne che era stato già arrestato per una condotta simile e che era stato già condannato per estorsione; i poliziotti lo hanno bloccato proprio in via dell'Incoronata, mentre faceva il parcheggiatore abusivo.