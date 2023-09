Video di

Parcheggia l’auto davanti al cancello dell’Università, il custode notturno resta intrappolato L’episodio segnalato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) in via Santa Caterina da Siena.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parcheggia l'auto in sosta vietata davanti al cancello d'ingresso dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in via Santa Caterina da Siena. Il custode notturno, la mattina successiva, resta intrappolato all'interno dell'università. Si tratta, infatti, dell'unico varco carrabile della sede accademica, mentre ne è presente un altro pedonale poco più sopra. Per "liberare" il portiere alcuni cittadini hanno provato a sollevare di peso l'auto che ostruiva il passaggio.

La denuncia di Borrelli (Avs): "Basta sosta selvaggia"

L'episodio sarebbe accaduto negli scorsi giorni. A segnalarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha raccolto la denuncia di un cittadino e pubblicato il video sui suoi canali social:

“Borrelli, questa mattina alle 6:15 circa siamo stati svegliati dal clacson di questo povero uomo che dopo il turno di notte di portineria si è ritrovato quest'auto parcheggiata davanti all’ingresso principale, non potendo tornare a casa. Dopo 1 ora di tentativi per chiamare i vigili che non sono arrivati, sono stati aiutati da dei passanti per spostare l’auto a MANO!!! Degrado assoluto. È successo fuori Università Suor Orsola Benincasa a via Santa Caterina da Siena”.

Via Santa Caterina da Siena è una stradina molto trafficata che collega via Nardones e i gradoni di Chiaia a piazzetta Cariati ed a Corso Vittorio Emanuele. La strada è utilizzata da molti automobilisti come collegamento tra la parte bassa della città, come piazza Trieste e Trento, e quella alta. Su via Santa Caterina è quasi impossibile sostare, considerando che i marciapiedi sono protetti da paletti dissuasori.