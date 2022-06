Parcheggia l’auto al posto dell’ambulanza, poi picchia l’infermiere che gli chiede di spostarla È accaduto all’ospedale di Sarno, in provincia di Salerno, dove un uomo ha aggredito a calci e pugni un infermiere, che è dovuto ricorrere alle cure mediche.

A cura di Valerio Papadia

foto archivio

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario: teatro della violenza l'ospedale Martiri del Villa Malta a Sarno, nella provincia di Salerno, dove un infermiere è stato picchiato. Stando a quanto si apprende, nella giornata di ieri, venerdì 3 giugno, un uomo è arrivato nel nosocomio con l'automobile, parcheggiandola nello spazio riservato alle ambulanze. Poi, senza passare nemmeno dal triage – l'area dell'accettazione in cui si valutano i casi da prendere in carico in base alla gravità – è entrato direttamente nei locali del Pronto Soccorso adibiti ai pazienti già in cura.

Un infermiere che ha assistito alla scena, a quel punto, ha invitato l'uomo a spostare l'automobile, che impediva l'accesso alle ambulanze, e a passare poi dal triage come tutti gli altri pazienti. L'uomo, però, si è scagliato, dapprima verbalmente e poi fisicamente, contro l'infermiere, colpendolo con calci e pugni prima di andare via. Il professionista ha dovuto ricorrere alle cure mediche e si è fatto refertare in ospedale: l'infermiere ha riportato escoriazioni multiple e un trauma contusivo alla spalla destra.

Pochi giorni fa un infermiere picchiato a Napoli

Lo scorso 30 maggio, soltanto pochi giorni fa, un infermiere è stato preso a schiaffi all'ospedale San Paolo di Napoli. Un uomo, arrivato in Pronto Soccorso, ha cominciato ad inveire contro l'infermiere – che si trovava lì con il 118, soltanto per un intervento – colpevole, secondo il paziente, di non essere celere nel prestare soccorso. Quando l'infermiere ha risposto che non lavorava in ospedale e che doveva risalire sull'ambulanza, l'uomo lo ha colpito con uno schiaffo.