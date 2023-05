Parcheggia l’auto davanti alla pasticceria che non può aprire nella Festa della Mamma: vigili in Pignasecca L’auto di grossa cilindrata lasciata in sosta vietata sul marciapiedi proprio davanti alla porta della nota pasticceria del centro storico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Parcheggia la Bmw sul marciapiedi in via Portamedina-via Pignasecca, proprio davanti alla saracinesca della storica pasticceria Scaturchio, rendendo impossibile non solo il passaggio dei pedoni, ma anche di aprire l'attività commerciale per la Festa della Mamma. Stamattina, infatti, domenica 14 maggio, l'auto di grossa cilindrata si trovava in sosta vietata proprio davanti all'ingresso della bottega. Sul posto sono arrivate le auto della Polizia Municipale dell'Unità Operativa Avvocata. Gli agenti dei caschi bianchi, attorno alle ore 10,00, dopo aver verificato che l'auto in sosta vietata era anche sprovvista di assicurazione Rc Auto, dopo aver elevato la relativa sanzione, hanno quindi richiesto l'intervento del carro attrezzi per rimuovere la vettura e consentire alla pasticceria di poter avviare la sua attività e a tutti i pedoni di poter camminare liberamente sul marciapiedi.

L'intervento della Polizia Locale è avvenuto in via Portamedina, che si trova poco distante da via Pignasecca. La giornata della Festa della Mamma, che in Italia ricade la seconda domenica di maggio, il mese mariano, è molto sentita dalla popolazione napoletana, che si riunisce in famiglia per festeggiare le genitrici con pranzi e dolci. Si tratta di una giornata speciale di festa importante anche per le attività commerciali come le pasticcerie, per l'acquisto di torte, dolciumi, cioccolato e altre preparazioni di rosticceria, che poi vengono consumati in famiglia durante la giornata di festa. Purtroppo, tra via Portamedina e Montesanto è molto diffuso il fenomeno della sosta selvaggia, con le auto che occupano i marciapiedi, nonostante la presenza di tante attività commerciali e del vicino mercato della Pignasecca.