video suggerito

Paralimpiadi Parigi 2024, sono 13 gli atleti dalla Campania: 8 sono donne Sono 13 gli atleti campani alle Paralimpiadi di Parigi 2024, otto sono donne. Tra questi Assunta Legnante, Rossella Pasquino e Carolina Foresti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Assunta Legnante

Saranno 13 gli atleti campani che gareggeranno ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in programma da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre. La Campania è dunque la seconda regione con più atleti, alle spalle della Lombardia e a pari numero con Lazio e Veneto, mentre otto dei tredici atleti campani in gara sono donne. Complessivamente, sono 141 gli atleti totali italiani, impegnati in 17 discipline diverse.

Per la Campania, occhi puntati su Vincenzo Boni nel nuoto, che si allena al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta a Napoli, nonché su Emmanuele Marigliano e Angela Procida. Nella scherma, ci sarà la campana Rosanna Pasquino, mentre nel judo la napoletana Matilde Luria. Nel getto del peso, la frattese Assunta Legnante, già oro a Londra 2012 e Rio 2016, oltre a due argenti a Tokyo 2020; completano la "squadra" campana Valentina Petrillo nell'atletica, Carolina Foresti nel canottaggio ipovedenti, Tommaso Schettino nel canottaggio, timoniere per Enrico D'Aniello, Emanuela Romano e Andrea Maria Quarto nella pesistica e Alessandra Moggio per il sitting volley.