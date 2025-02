video suggerito

"Papà mamma tò tò", bimba di 2 anni assiste al padre che picchia la madre incinta È successo a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli: il 37enne è stato arrestato, mentre la vittima, una 24enne, è stata medicata in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Le parole incerte di una bambina di soli 2 anni, "Papà mamma tò tò", testimoniano le violenze subite dalla madre ad opera del padre: a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri, a seguito dell'ennesima lite, per i maltrattamenti ai danni della compagna, tra le altre cose incinta, che venivano sistematicamente perpetrati da mesi ormai.

Il 37enne, anche a causa della sua dipendenza da stupefacenti, come detto maltratta da tempo la compagna, una giovane donna di 24 ann; basta una risposta non gradita a scatenare l'ira dell'uomo, che si consuma spesso davanti alla bambina, incurante dell'altra creatura che la giovane porta in grembo. Nella serata di ieri, martedì 11 febbraio, l'ennesimo episodio: la 24enne, stanca dei continui soprusi, minaccia di andare via. Il 37enne prima la minaccia, poi la colpisce con un pugno in pancia.

Qualcuno, nel vicinato, sente le urla della giovane donna e allerta il 112: i carabinieri della locale stazione arrivano sul posto tempestivamente e arrestano il 37enne, che viene portato in carcere. La 24enne, invece, è stata affidata ai sanitari e portata in ospedale: per lei ferite giudicate guaribili in 15 giorni.