Papà disperato minaccia di uccidersi gettandosi dal palazzo, la figlia di 11 anni lo salva a Salerno L’uomo di 50 anni non riusciva più a parlare con la bimba ed era disperato. I carabinieri sono riusciti a metterlo in contatto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Minaccia di suicidarsi lanciandosi dal terrazzo del palazzo, ma la figlia di 11 anni lo salva. Tragedia sfiorata a Salerno, in piazza Caduti di Brescia, nel quartiere Pastena, la notte tra sabato e domenica. Il papà di 50 anni era disperato, perché non riusciva più a parlare con la bambina, ed ha deciso di farla finita. Così, è salito sul terrazzo della palazzina e ha minacciato di togliersi la vita. I vicini l'hanno visto e hanno chiamato subito i soccorsi con una segnalazione al 112. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, che sono riusciti ad individuare immediatamente il luogo grazie anche alla geolocalizzazione Gps.

L'uomo non riusciva a parlare più con la figlia

I militari dell'Arma lo hanno prima rintracciato e poi sono rimasti in contatto continuo con l'uomo, che era in stato di agitazione, cercando di calmarlo. Grazie al loro intervento è stato possibile metterlo in contatto telefonico con la figlia di 11 anni. L'uomo, quando ha sentito la voce della bambina si è sentito subito meglio. La piccola, parlando al telefono col padre, è riuscita alla fine a convincerlo a desistere dal folle gesto. L'uomo è stato quindi raggiunto dai carabinieri, che lo hanno accompagnato all'esterno del palazzo. Qui, è stato affidato al personale sanitario dell'ambulanza del 118, che nel frattempo era intervenuto sul posto. Il papà ha raccontato, poi, tra le lacrime ai presenti la sua difficile vita familiare e il grande amore che nutre per la figlioletta, con la quale non riusciva più a parlare. Una situazione che l'aveva portato alla disperazione, al punto tale da pensare di togliersi la vita.