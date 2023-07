Paolo Sorrentino gira il nuovo film nei palazzi storici di Napoli, set ai Tribunali e Corso Vittorio Emanuele Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino sta dirigendo le riprese del suo nuovo film a Napoli. Sul set anche le auto d’epoca degli anni ’70.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il regista Paolo Sorrentino sul set del suo nuovo film a Napoli / Foto Fanpage.it

Paolo Sorrentino dirige il suo nuovo film nei palazzi storici di Napoli. Il grande regista napoletano, premio Oscar per "La Grande bellezza", è impegnato in questi giorni in una serie di riprese ambientate all'interno di antichi e suggestivi edifici partenopei, dalla zona dei Tribunali a Corso Vittorio Emanuele. Per le riprese si stanno utilizzando anche diverse auto di scena d'epoca, risalenti agli anni '70 del Novecento.

Una delle auto di scena sul set del nuovo film di Paolo Sorrentino

Le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino a Napoli sono iniziate a fine giugno, con il titolo provvisorio de "L'Apparato Umano", che richiama il titolo del libro di Jep Gambardella, il protagonista de La Grande Bellezza, il film con cui Sorrentino ha vinto l'Oscar, e proseguiranno per tutta l'estate. Ancora top secret la trama della pellicola, prodotta da The Apartment, la società di produzione cinematografica del regista napoletano, che dovrebbe essere dedicata a Partenope, una donna nata negli anni '50 la cui vita è intrecciata fortemente a quella della città.

Molto ricco e corale il cast, secondo quanto filtrato finora, con gli attori Luisa Ranieri, già presente nel film "È stata la mano di Dio", Silvio Orlando, che ha interpretato il cardinale Voiello nella serie Tv "The Young Pope", Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Nello Mascia, e, ancora, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e l'esordiente Celeste Dalla Porta.

Dove si gira il nuovo film di Sorrentino a Napoli

Tanti gli scorci di Napoli che Sorrentino ha scelto per la sua ultima opera. Dal Lungomare di via Partenope, che un mese fa ha fatto da palcoscenico per il passaggio di un enorme nave azzurro Napoli trasportata su un carro tra via Dumas Padre, via Partenope, via Santa Lucia e via Nazario Sauro. A via Duomo, dove la troupe si è spostata nelle ultime settimane, con campo base allestito in piazza Enrico De Nicola, all'esterno di Castel Capuano, per circa due settimane, fino al 7 agosto prossimo. Alcune scene potrebbero essere ambientate anche a Posillipo e sull'isola di Capri.