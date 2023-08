Paolo Sorrentino a Napoli: ciak a Forcella per il nuovo film Il regista premio Oscar impegnato in una tre giorni di riprese nella zona della antica pizzeria Da Michele.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le cineprese del nuovo film di Paolo Sorrentino sbarcano a Forcella, storico quartiere nel ventre di Napoli, per una tre giorni di riprese cinematografiche nella zona dell'antica pizzeria Da Michele. Fino al 2 agosto, la troupe guidata dal regista premio Oscar per La Grande Bellezza sarà nell'intrico di vicoli a ridosso della Chiesa di Sant'Agostino alla Zecca e di piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano.

Dopo il Lungomare, Posillipo, i Tribunali e Corso Vittorio Emanuele, la nuova opera di Sorrentino, la decima della sua carriera, si arricchisce di una nuova location per il film dal titolo ancora provvisorio di “L'apparato umano”, che richiama il nome del libro di Jep Gambardella, protagonista de La Grande Bellezza, interpretato da Toni Servillo, che racconta la storia di una donna di nome Partenope, intrecciata con le vicende vissute dalla città dagli anni '50 ad oggi.

Il piano di viabilità

Il Comune di Napoli, per consentire le riprese, ha previsto un apposito piano di viabilità, con l'istituzione dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del 31 luglio e 1-2 agosto 2023, e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione e di sosta in via Sant’Agostino alla Zecca, vico Croce Sant’Agostino, via Salvatore Trinchese.

L'ordinanza prevede di istituire:

Dalle ore 19:00 del 31 luglio 2023 alle ore 06:00 del 01 agosto 2023 o comunque fino a cessate esigenze:

il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta in via Sant’Agostino alla Zecca, tratto tra Piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano e Corso Umberto I e vico Croce Sant’Agostino;

Dal citato divieto sono esclusi:

i veicoli delle Forze dell'Ordine;

i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

i veicoli diretti ai passi carrai di via S.Agostino alla Zecca e vico Croce Sant’Agostino;

Dalle ore 19:00 del 01 agosto 2023 alle ore 06:00 del 02 agosto 2023 o comunque fino a cessate esigenze:

il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta in via Sant’Agostino alla Zecca, tratto tra via Forcella e Piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano e via Salvatore Trinchese, tratto da via Sant’Arcangelo a Baiano e vico Croce Sant’Agostino;

Dal citato divieto sono esclusi :

i veicoli delle Forze dell'Ordine;

i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

i veicoli diretti ai passi carrai di via S.Agostino alla Zecca e via Salvatore Trinchese;

Dalle ore 19:00 del 02 agosto 2023 alle ore 06:00 del 03 agosto 2023 o comunque fino a cessate esigenze:

il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta in via Sant’Agostino alla Zecca, tratto tra Piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano e Corso Umberto I e vico Croce Sant’Agostino;

Dal citato divieto sono esclusi :